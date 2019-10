Heute ist ein guter Tag zum Tanzen.... neue Kurse die Spaß machen

Heute ist ein guter Tag zum Tanzen.... neue Kurse der Extraklasse

----------------------------------------------------------------------------------

Discofox ist der "must have" Tanz Nr.1 in Deutschland und DER Tanz für jede Gelegenheit: überall kannst Du diesen Tanz anwenden.

Bei Hannovers größter Disco-Fox Tanzschule und Deiner >Nr 1 für Spaß am Tanzen< bekommst Du in den derzeit 25 verschiedenen Kursen nur 1a Unterricht, viele Übungsmöglichkeiten und persönliche Betreuung.



Lerne dort, wo auch die meisten Norddeutschen und Deutschen Meister irgendwann mal mit Discofox angefangen haben und weiterhin intensiv, erfolgreich und voller Leidenschaft trainieren. Besser geht´s kaum.



Der beliebte Allrounder ist sehr einfach zu lernen und ideal für Neueinsteiger. Du lernst auf einfache und effektive Weise und vor allem Spaß bei HAPPY Stefan und Kerstin.



Jetzt anmelden! Die nächsten Starttermine ….

• Anfängerkurse

--- ab Do 31.10. um 17:30 Uhr

--- ab Fr 1.11. um 20:45 Uhr

--- ab So 3.11. um 17:15 Uhr

• Aufbaukurse

--- ab Mi 30.10. um 18:00 Uhr

--- ab So 3.11. um 18:30 Uhr

• Technikkurse

--- ab Mi 30.10. um 20:30 Uhr

--- ab Fr 1.11.um 18:15. Uhr

--- ab So 3.11.um 15:15 Uhr

• Figurenkurse

--- ab Mi 30.10. um 19:15 Uhr

--- ab Fr 1.11.um 19:15 Uhr

--- ab So 3.11. um 16:15 Uhr



Egal wie gut Du werden willst, den ersten Schritt mußt Du machen. JETZT!



Wir wünschen viel Spaß bei Deinem (neuen) Hobby, eine ordentliche Portion Begeisterung und jede Menge gesellige Tanzstunden.



Tanzschule HAPPY HOURS

Am WInkelberge 1

30419 Hannover

0511 / 88 88 11



www.HappyHours.de