Hannovers weihnachtliche TanzNacht

Diese Party der Extraklasse kannst Du Dir nicht entgehen lassen. Ab 20:30 Uhr öffnen wir unsere beiden Tanzflächen.

Hauptanzfläche (Saal 1) wie gewohnt von Disco-Fox vom Feinsten bis zu gepflegten Gesellschaftstänzen wird hier alles Tanzbare gespielt.

Zudem gibt es eine zweite Tanzfläche für Salsa, Bachata, Merengue, Kizomba.



Hannovers beste Musikmischung verleiht unserer Tanz-Party ihren einzigartigen Charakter. Das kannst Du Dir nicht entgehen lassen. Begeisterte Tänzer treffen sich hier bei weihnachtlicher Atmosphäre und Glühwein, um die absolute Vielfalt des Tanzen zu erleben.



Bei HAPPY HOURS treffen sich nicht nur die eigenen Tänzer, sondern wir heißen auch alle Schüler und Tänzer von anderen Tanzschulen stets willkommen. Wir wollen gemeinsam einen netten Abend tänzerisch auf dem Parkett zu verbringen.



Möchtet Ihr vor der Tanznacht (18:30-20:00 Uhr) noch an einem WestCoastSwing-Workshop teilnehmen?



Einlaß: 20:30 Uhr (Ende 0:30 Uhr)

Eintritt 5€

DJ : HAPPY Stefan

Die nächste Samstag TanzNacht ist am Sa, 18. Januar