Event-Hof-Flohmarkt am Sa, 7. September von 15-19 Uhr

-------------------------------------------------------------------------------Das wird ein Rekord-Flohmarkt; so viele Stände gab es noch nie bei uns. Mit über 70 Verkaufsständen bieten wir höchste Vielfalt.Der gemütliche Biergarten als auch das Bistro sind die ganze Zeit geöffnet. Dort gibt esund -solange der Vorrat reicht-sowiefrisch vom Grill. damit läßt es sich super stöbern.Auch die Unterhaltung sorgt für Kurzweile :1. Besonders für diewird es ein Spaß, denn diehatvorbereitet und bei dem kostenlosen-Workshop können sie sich ordentlich auspowern.2. Natürlich kommen dienicht zu kurz. Für sie haben wir einen-Workshop, den man leicht mitmachen kann.3. AndereSalsa, DiscoFox, Bauchtanz, Irisch Dance folgen - genaue Uhrzeiten am Veranstaltungstag auf www.HappyHours.de4. Das gab es noch nie: Ein HAPPY-, bei dem Du zahlen kannst was es Dir wert scheint – ohne Handeln zu müssen.Wir freuen uns auf Euch.HAPPY HOURSAm Winkelberge 130419 Hannover (Herrenhausen/Leinhausen)