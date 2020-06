Disco-Fox … besser geht es nicht.

Dieserist bei Jung und Alt nach wie vor die Nummer 1 – nicht nur durch seine unkomplizierten Tanzschritte, sondern auch aufgrund seiner Vielseitigkeit, denn der Discofox passt zu den unterschiedlichsten Musikstilen und lässt sich schnell auf der Tanzfläche umsetzen.Der Grundschritt und die Basis-Figuren sind schnell und unkompliziert erlernbar. Ein optimaler Tanz – selbst auf kleinstem Raum!Der beliebte Allrounder ist sehr einfach zu lernen und ideal für Neueinsteiger.Du kannst jetzt mit dabei sein und von den Erfahrung von über 29 Jahren Disco-Fox profitieren. Damit sind wir die älteste auf Disco-Fox spezialisierte Tanzschule in Hannover. Hier haben schon die meistern Norddeutschen und Deutschen Meister das Tanzen angefangen. Du lernst auf einfache und effektive Weise; mit viel Spaß bei HAPPY Stefan und Kerstin.Jetzt anmelden. Die nächsten Starttermine sind ….Mittwoch, Freitag oder Sonntag Aufbaukurse Freitag, Sonntag oder Montag Technikkurse Mittwoch oder Sonntag Figurenkurse Freitag oder SonntagEgal wie gut Du werden willst, den ersten Schritt mußt Du machen. JETZT!Bei allen Kursen lassen wir nur eine begrenzte Anzahl von Paaren zu. Solltet Ihr einmal einen Termin verpassen, so könnt ihr diese Stunde gern in einem P. Und sollten Kurse nicht ausgebucht sein, so könnt ihr – sogar– an mehreren Tagen in der Woche teilnehmen. Doppelt hält besser.Im Juli startet wir mit einen neuen Figuren Kurs 3Q, Ein neuer Kurs, den es noch nie gegeben hat. Seit die ersten und lernt schöne Figuren… ein bewegtes Hobby, das zusammen Spaß macht.Jetzt loslegen und mitmachen.Ihr wollt Eure Leidenschaft mit anderen teilen und wöchentlich in einem unserer Clubs Neues lernen, Vergessenes auffrischen, Interessantes erfahren?Unsere Gruppen trainieren jeden Sonntag, Mittwoch und Freitag Einfach online eine Probestunde vereinbaren oder anrufen 0511 / 88 88 11Wir wünschen viel Spaß bei Deinem (neuen) Hobby, eine ordentliche Portion Begeisterung und jede Menge gesellige Tanzstunden.