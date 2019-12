CandleLight - Gala - Weihnachtstanzparty

Festlich geht es zu, an diesem ersten Feiertag in weihnachtlich dekoriertem Ambiente und romantischem Kerzenschein. Jeder ist eingeladen, mal wieder richtig fein auszugehen, mit der Abendgarderobe., die Du nicht jedes Wochenende trägst.



Und es gibt zur Feier des Tages für jeden was. Eine gemütliche Tanzparty für die Tanzwilligen mit super Musik und gute Gespräche unterm Tannenbaum mit leckeren Getränken (z.B. Glühwein, heiße Schokolade etc.)



Du brauchst heute nicht alleine zu Hause bleiben, sondern kannst mit uns feiern "fröhliche Weihnachten"



Einlaß: 20:00 Uhr (Ende 0:00 Uhr)

Eintritt 5€

DJ : HAPPY Stefan

Am Winkelberge 1 , 30419 Hannover (Herrenhausen)