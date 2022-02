Neuer Rock´n´Roll Kurs

Da Corona es wieder zulässt, wollen wir einen Neustart wagen. Alle, die schon mal mit dem R´n´R-Tanz geliebäugelt haben, aber sich bislang nicht getraut haben, können sich bald den Traum erfüllen. Ab April 2022 wird es einen Grund¬kurs für Anfänger (oder Wiedereinsteiger) geben. Jeder kann in seiner eigenen Nische beim Tanzen Spaß haben und sogar über sich hinauswachsen.Wir tanzen in der Sporthalle derWas solltet ihr mitbringen:• Spaß an der sportlichen Bewegung zur Musik• Bequeme, elastische Kleidung (keine Jeans)• Leichte Sportschuhe mit glatter SohleEs gibt die Möglichkeit zum Umkleiden und Duschen. Es wird ca. bis zu den Sommerferien ca. 10 Termine geben, die Kursziele sind (natürlich individuell anpassbar):1. Keine Gefährdung der Teilnehmer2. Spaß haben3. Erlernen vom Grundschritt zum 4/4 Takt4. Einfache Tanzfiguren, komplexe Tanzfiguren5. Erlernen einer Chorographie (ca. 1,5 Minuten lang)6. Akrobatik je nach Kenntnis und Können der Teilnehmer (siehe 1.)Für Mitglieder vom VFB-Hannover ist der Kurs gebührenfrei, vereinsexterne Gäste zahlen einmalig 30,- Gastgebühr. Es gelten die jeweils gültigen Corona-Regeln.Anmeldung und weitere Information unter             Bis dann Carsten Scheller