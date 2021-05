Bothfeld: Das Backsteingebäude Gernsstraße 1 verschwindet auf Nimmerwiedersehen

Auf dem Gelände des Großkötnerhofs 19 errichtete der Zimmermeistervor der Gabelung Gernsstraße/Sutelstraße um 1895 einen Backsteinbau. Zur Verwendung kamen rot bis rotbraun gebrannte Backsteine aus eisenhaltigem Ton. 1907 erhielt das Gebäude die Hausnummer Gernsstraße Nr. 24 (heute: Nr. 1, Änderung 1960-er Jahre).Im Erdgeschoss etablierten sich, noch vor dem 1. Weltkrieg, für kurze Zeit eine Fleischerei () und ein Friseurgeschäft ().Nach dem 2. Weltkrieg blieb der Friseursalon den Bothfeldern rings um Stöckmann bis Anfang der 1960-er Jahre erhalten, in der Reihenfolge geführt vonundLetzteren werden einige hochbetagte Alt-Bothfelder noch kennen., Ehefrau des Zimmermeisters*, betrieb von 1927/28 bis weit in die 1930-er Jahre hinein eine Kolonialwarenhandlung**. Nachfolger wurde, noch vor dem 2. Weltkrieg,Nach dem Krieg übernahmenundn die Geschicke des Ladens***. Letzte „Tante Emma“ war in den 1960-er Jahren, nach HeiratDanach war Schluss mit Einkaufen für den täglichen Bedarf. Apostolos Lekkas eröffnete um 1970 eine Änderungs-Schneiderei, die heute noch mit einem anderen Inhaber,, existiert.* Damalige Berufskennung** Danach Lebensmittelgeschäft, im Volksmund „Tante-Emma-Laden“ genannt*** Handelskette Edeka