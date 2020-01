MTV Groß-Buchholz präsentiert "No2Racism Winter-Cup 2020" am 11.1.2020

Der MTV Groß-Buchholz präsentiert - nicht ganz ohne Stolz - ein hochkarätiges Fußballturnier. „Das ist ein hervorragender Start ins neue Jahr“, freut sich der 1. Vorsitzende, Arne Borstelmann, und gratuliert dem Hauptorganisator, Juan Carlos Blanco, sowie dem Trainerstab und natürlich den U15-Juniorinnen des Vereins.



Das Hallenturnier findet am Samstag, dem 11.01.2020, in der IGS Kronsberg statt. Unter dem Motto „No2Racism“ treten selbstverständlich nicht nur die MTVlerinnen an, sondern namhafte Vereinsmannschaften wie Hamburger SV, VfL Wolfsburg, 1. FC Union Berlin, Eintracht Braunschweig, Arminia Bielefeld, DJK Wattenscheid und 1. FC St. Pauli. Aber auch lokale Vereine sind dabei: Hannover 96, der TSV Limmer und der HSC Hannover. Bei allen ist das gemeinsame Einstehen gegen Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz das Hauptanliegen dieses Turniers. Zu danken ist vor allem den Sponsoren Hannobilien und HannoverKeepers, die dieses Motto unterstützen, „Nein“ zum Rassismus zu sagen und das Turnier finanziell abstützen.



Zum „No2Racism Winter-Cup 2020“ sind alle herzlich eingeladen. Die Mannschaften freuen sich auf jeden, der kommt, und das Motto des Turniers unterstützt.