Besuch der Gedenkstätte Ahlem

Am Sonntag, 11. November, findet für Teilnehmende der Volkshochschulen Calenberger Land, Langenhagen und Ostkreis Hannover von 14.00-17.00 Uhr eine Führung durch die Gedenkstätte Ahlem statt. Thomas Lippert, Mitarbeiter in der Gedenkstätte, wird durch die Dauerausstellung und das Außengelände führen. Bei dem Rundgang lernen Sie die besondere Geschichte dieses Ortes als Ausbildungsstätte, Hinrichtungsort und Ausgangspunkt von Deportationen kennen. Das Abschlussgespräch findet im Café Jerusalem auf dem Gelände der Gedenkstätte Ahlem statt. Hier können Sie gemeinsam bei Kaffee und Kuchen, den Sie im Café erwerben können, den Besuch reflektieren. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei, jedoch nur nach Voranmeldung möglich. Bitte melden Sie sich - am besten per eMail - unter folgender Adresse an: info@vhs-langenhagen.de; Informationen erhalten Sie unter 0511.7307-9700.