Gedenkfeier am ehemaligen Frauen-KZ der Continental AG Hannover-Limmer

77. Jahrestag der Befreiung. Die meisten der etwa 1000 Frauen aus dem KZ im Werk Limmer der Continental AG, die dort unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten mussten, die beim Einmarsch der Alliierten auf einen mühevollen dreitägigen Fußmarsch nach Bergen-Belsen getrieben wurden, und die das Inferno in Bergen-Belsen überlebten, hatten ihre ganze Hoffung in die Befreiung und ihre Rückkehr in die Heimat gelegt.



Doch die Realität enttäuschte. Die Rückkehr in das „alte Leben“, die Normalität, sah anders aus. Das soll das Thema der diesjährigen Gedenkveranstaltung sein:

Befreit und doch nicht frei…

Weiterleben?! Spuren der Gefangenschaft im KZ Conti-Limmer Der Arbeitskreis Ein Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer lädt ein zur diesjährigen Gedenkfeier, bei der Überlebende "zu Wort kommen": Texte über die Gefühle nach der Befreiung und die Folgen der KZ-Gefangenschaft.



Sonntag, 10. April 2022 – 16.30 Uhr

Gedenkstein Sackmannstraße, Hannover-Limmer



Bei schlechtem Wetter (bitte mit FFP2-Maske):

Gemeindehaus der St.-Nikolai-Gemeinde

Hannover-Limmer, Sackmannstraße 27