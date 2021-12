Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Jahresabschluss 2021 ohne Einkehr

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Unsere Rundtour starten wir in Ahlem und nehmen Kurs auf das Ahlemer Holz. Weiter geht es zur Gedenkstätte für die Zwangsarbeiter und Opfer des Asphaltbergwerkes Ahlem. Auch dem 'Englischen Friedhof' in Velber werden wir einen kurzen Besuch abstatten. Durch das Velber Holz geht es nun nach Harenberg, wir wollen mal schauen, ob die alte Mühle dort noch steht. Und dann geht es zum Stichkanal Hannover/Linden mit der Zugzusammenstellungsanlage am gegenüberliegenden Ufer. Von hier aus nehmen wir Kurs auf den Willy-Spahn-Park mit seinem imposanten Kalkbrennofen. Und dann haben wir es für 2021 auch schon bald geschafft.Knappe 15 km werden hinter uns liegen, die weitgehend ebene Fläche lässt uns kaum aus der Puste kommen.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.