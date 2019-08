Second Face rockt auf dem Pflasterfest in Hameln am Samstag, den 31.08.19 um 13:30

SECOND FACE

rockt auf demam1974 formierte sich in Hannover eine Band unter demNamen SECOND FACE.Innerhalb kürzester Zeit wurde sie durch ihren eigenwilligenStil regional und überregional schnell bekanntund gehörte zu den Top-Bands in Hannover. Sie tourtendurch ganz Norddeutschland und waren auf fast allenStadtfesten oder anderen kleinen und großen Musikveranstaltungenzu hören. Durch bekannte Titel, die interessantumarrangiert wurden und eigene Kompositionen erreichten sie eineimmer größer werdende Fangemeinde.Nach der Trennung spielten sie alle in verschiedenen bekanntenhannoverschen Bands weiter. Doch die Idee noch einmal SECOND FACE wieder ins Leben zu rufen, blieb über Jahre in ihren Köpfen.2011 – endlich, nach fast Vierjahrzehnten taten sich die vierSECOND FACE Urmitglieder – Harald Bämpfer, Andreas Klein, Manfred Dörfel und Joachim Lorenz – wieder zusammen, um an die damaligen, erfolgreichen Zeiten anzuknüpfen. Als musikalische und gesangliche Verstärkung kamen Bernd Stasko und Eddi Sadlon dazu.Eins verbindet sie –– der Spaß an der Musik– die Ideen neues auszuprobierenund vor allem – die Lust Menschen zu unterhalten.Auch heute bestimmen bekannte Stücke aus Rock, Soul und Bluesdas Repertoire, aber im eigenen Stil – prägnante Gitarrenriffs, effektvolle Keyboardsounds, dynamische Bassläufe, druckvolles Schlagzeug und der überzeugende Gesang sind charakteristisch für die neu formierten SECOND FACE. Eigene Stück werden im Laufe der Zeit nach und nach dazu kommen.Andreas Klein verließ die Band aus gesundheitlichen Gründen. Sein Nachfolger wurde Dietmar Grunert. Für Manfred Dörfel kam des Bassist Bernd Wolters aus Hameln.Eine Besetzung, die Musik zum Erlebnis werden lässt.Gitarre, Gesang ………………Dietmar GrunertGesang……………………...….Harald „Harry“ BämpferBassgitarre .............................Bernd Wolters Gitarre,Keyboard, Gesang .................Eduard(Eddi) SadlonDrums + Gesang ....................Berni Stasko