Kitzbühel startet am 13. Oktober in die Skisaison

Als erstes Nicht-Gletscher-Skigebiet startet KitzSki am Pass Thurn/Resterkogel bereits am 13. Oktober in die Saison. Den frühen Beginn ermöglicht die günstige Nordwest-Staulage zwischen 800 und 2000 Metern Höhe, die Gras bewachsenen Berge sowie diverse Schneedepots. So kann man im Kitzbüheler Skigebiet von Mitte Oktober bis Anfang Mai die Bretter anschnallen und 200 Tage im Jahr Ski fahren.



Auf die Gäste warten 230 bestens präparierte Pistenkilometer, 57 Seilbahnen und Lifte, grandiose Freeride-Möglichkeiten und natürlich die weltberühmte „Streif“-Abfahrt in Kitzbühel. Das vielfach ausgezeichnete Skigebiet investiert jedes Jahr Millionenbeträge in Infrastruktur und Pistenspaß.Neu in diesem Jahr: Am Kitzbüheler Horn werden zwei Liftanlagen komplett durch einen modernen Sessellift und eine Gondelbahn ersetzt.Mit dem „Horn Special“ kostet die Tageskarte für Erwachsene 40 Euro.