Update zur Impfung: Nebenwirkungen, die BioNTech, Pfizer, Astra Zeneca & Co. uns verschweigen

G: Hallo Birte, als erstes etwas zur Geschichte der Impfung. Edward Jenner entwickelte die Impfung im 18. Jahrhundert. Am 14.05.1796 führte er die erste Pockenschutzimpfung durch. Er entdeckte, dass Menschen, die den Kuhpocken ausgesetzt gewesen waren, selbst immun gegen Pocken waren. Er “impfte” einen Jungen mit einer Kuhpockenblase von einer Milchmagd und impfte ihn zwei Monate später mit Pocken. Der Junge erkrankte nicht. Der Begriff “Impfung” leitet sich vom lateinischen Wort für Kuh ab und bezog sich auf den Prozess des Einbringens in den Körper von Substanzen (Immunogene), die eine Immunantwort in Form von Antikörpern hervorrufen oder von abgeschwächten Infektionserregern , um das Immunsystem zu stimulieren und so Infektionen besser bekämpfen zu können.B: MRNA-Impfstoffe funktionieren aber anders. „Im Gegensatz zur Impfung, bei der ein Immunogen in den Körper eingebracht wird, wird bei mRNA-Impfstoffen versucht, Boten-RNA in den Körper einzubringen, um die Körperzellen auf diesem Wege zu verleiten, selbst Immunogene zu produzieren, die dann eine Immunantwort anregen.“ G: Genau so ist es. Coronaviren, im Falle einer mRNA-Impfung also die produzierten Immunogene, provozieren entweder die Bildung neutralisierender Antikörper (AK), was gewollt ist, oder bindender AK, die keine Infektion verhindern. Zusätzlich gibt es das Phänomen der Entstehung von Immunerkrankungen (ADE). Diese treten normalerweise nach 2-6 Jahren auf. Bei der Astra Zeneca-Oxfordstudie (Impfung mit DNA vom Affen = vektorbasierte Impfung) gab es 2 Fälle von transverser Myelitis (Lähmungen durch Schädigung des zentralen Nervensystems). Der Grund sind Antikörper, die durch die Impfung gebildet werden und das körpereigene Gewebe schädigen. Astra Zeneca hätte sofort die Studie abbrechen müssen und zur Phase der Tierversuche gehen müssen. Aber es treten noch mehr Nebenwirkungen auf, die ich im Beipackzettel von BioNTech/Pfizer nicht lesen konnte. In den Laborwerten zeigte sich bei Probanden z.T. über 3-4 Wochen eine Reduzierung von bestimmten weißen Blutkörperchen (den neutrophilen Granulozyten), die zwar reversibel ist. In der Zeit ist der Mensch jedoch anfälliger für andere Infektionen, wie z.B. der Influenza.B: Für mich ist das Verhalten der Pharmakonzerne und der Politiker immer noch unverantwortlich. Die schnellste Zulassung dauerte 4 Jahre, jetzt sind es 8 Monate. G: Die Spätfolgen werden nach Jahren auftreten, so dass ein Zusammenhang mit der Impfung schwer nachzuverfolgen sein wird. Der mRNA-Impfstoff wird übrigens von Nanopartikeln geschützt, da er sonst, bevor er „seine Arbeit aufnehmen kann“, vom Körper eliminiert wird. Und was diese Partikel in unserem Körper anrichten können, weiß heute noch keiner. https://2020news.de/riesen-skandal-aufgedeckt-covi... und https://www.bitchute.com/video/mWe0y5b1rRrB/