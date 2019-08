SEO Seminar zur Suchmaschinen-Optimierung in Hamburg am 30.10.2019

Was sind die wirklichen Bedürfnisse meiner Kunden. Wie finden Sie zu mir? Was muss ich tun, damit sie sich bei mir wohl fühlen und meine Produkte auch kaufen? Wie mache ich aus Neukunden treue Kunden? All diese Fragen stellen Sie sich täglich, wenn im Laden stehen und über Kundenwerbung nachdenken. ein Kunde Ihren Laden betritt. Im Prinzip müssen Sie sich die gleichen Fragen, wenn Sie wollen, dass die Kunden Ihren Onlineshop finden und dort kaufen. Wichtiges Mittel zum Erfolg ist dabei eine gute Suchmaschinenoptimierung.

Das SEO Praxis Seminar gibt Antworten 

Für wen ist das SEO Seminar geeignet?

Ohne Suchmaschinen wie Google würden wir an der unübersichtlichen Informationsfülle des Internets verzweifeln. Ca. 90 % der Onlinenutzer suchen bei Google nach Antworten auf ihre Produkte. Was passiert, wenn wir ‚googeln‘? Wie wissen die Suchmaschinen, was wir tatsächlich suchen? Wie stellt Google passende Antworten zusammen? Wie gestalte ich meinen neuen Webshop so, dass Google ihn meinen Kunden als beste Antwort präsentiert.Der UX-Experte Thorsten Wilhelm (geschäftsführender Gesellschafter von eresult) und der SEO von ABAKUS Kamillo Kluth (Geschäftsleiter) zeigen Ihnen wie Sie die wahren Intentionen Ihrer Kunden erkennen und für sie bei Google sichtbar werden. Das lernen Sie in dem Seminar kennen:• Aktuelle SEO Trends & Google Updates• Alles was Sie wissen sollten in Sachen „Design for User“ und „Design for Success“• Wie Sie Ihren Content für Google optimieren• Die neuesten Google Ranking Kriterien• SEO-Klinik: die beliebte Live-Analyse Ihrer Website• Weitergabe von SEO Insider-Tipps und nützlichen Tools für die SEO OnPage- und OffPage-Optimierung• Tipps zur Auswahl von UX Methoden und ToolsWir wollen gerne explizit auf Ihre Wünsche eingehen. Schicken Sie uns im Vorfeld die URL Ihrer Website. Wir analysieren Ihren Auftritt und Sie erhalten Sie dann bereits im Praxis-Seminar erste Handlungsempfehlungen. Nach dem SEO Seminar sind Sie dazu in der Lage, mit der Optimierung Ihrer Website zu beginnen.Das SEO Seminar ist konzipiert für Online-Marketing-Profis, Inhouse SEOs und E-Commerce-Manager mit gutem Basis-Wissen. Grundkenntnisse in der Suchmaschinenoptimierung sind für diese SEO Fortbildung unbedingt nötig. Sie sollten sich im Vorfeld schon ausgiebig mit Begrifflichkeiten wie „Meta Description“ oder „Title Tag“ befasst haben. Gerne geben wir Ihnen im Vorfeld Tipps für die Vorbereitung.So geht es auch: Ticketbestellung telefonisch unter 0511 300 325-19 oder per E-Mail sales@abakus-internet-marketing.de