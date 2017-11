Ein Wunschbaum für warme Kinderkleidung im Radisson Blu Hotel, Hamburg

Hamburgs größtes Businesshotel unterstützt die „Stiftung Kinderjahre“ zum vierten Mal mit der Weihnachts-Charity-Aktion „Wish Tree“.

Prominent besetzte Präsentation des Weihnachtsbaums am 1. Dezember um 13 Uhr in der Hotellobby

Die Weihnachtszeit rückt nahe, und die Temperaturen fordern warme, kuschelige Kleidung. Für viele Kinder in Hamburg hat diese Jahreszeit leider nicht so viel Schönes. Im Gegenteil, sie frieren, weil die Eltern sich keine warme Kleidung für sie leisten können. Mit dem „Wish Tree“ der „Stiftung Kinderjahre“ im Radisson Blu können erfahrungsgemäß bis zu tausend Kinder warm angezogen werden.Am 1. Dezember wird eine vier Meter große Weihnachtstanne von Gut Basthorst in der Lobby von Hamburgs höchstem Hotel aufgebaut und von prominenten Weihnachtsengeln, wie der Schauspielerin Caroline Kiesewetter, Radio Energy-Morningshow-Moderatorin Martina „Matze“ Schönherr, Model Marie Amière und RTL Nord-Moderatorin Susanne Böhm geschmückt.Neben der Weihnachtsdekoration wird der Baum mit 200 „Kleidertaler Paten-Pässen” der „Stiftung Kinderjahre“ behängt. Jeder Pass kostet zehn Euro, und mit dem Erlös kann sich jeweils ein Kind 30 Kleidungsstücke im Outlet „GlücksGriff” der Stiftung in Hamburg-Steilshop für den Winter aussuchen. Die Kleidungsstücke stammen aus einer Überschussproduktion eines angesagten namhaften Modeunternehmens.„Die ´Stiftung Kinderjahre` feiert in diesen Tagen 13. Gründungsgeburtstag - dazu gratulieren wir Hannelore Lay herzlich, und wir sind stolz, dieses Engagement als Partner erneut unterstützen zu können. Meine Mitarbeiter und ich hoffen auf viele „Taler“ – die Währung für das stiftungseigene Outlet – damit auch in diesem Jahr viele Kinderaugen leuchten. Wir selbst haben bereits im Vorfeld 170 Paten-Pässe erworben, um auch die kleinen Hamburger glücklich zu machen“, sagt Oliver Staas, General Manager des Radisson Blu und offizieller „Glücksbotschafter” der „Stiftung Kinderjahre“.Zur musikalischen Untermalung stimmen am Freitagmittag 70 Kinder des Schulchors „Dulsberger Chorkatzen” die Gäste in der Hotellobby mit Weihnachtsliedern auf die festliche Zeit ein.Der „Wish Tree 2017” im Radisson Blu Hotel steht bis zum 24. Dezember in der Hotellobby, und jeder Hotelgast, Hamburger und Hamburg-Besucher kann zu jeder Zeit einen „Kleidertaler Paten-Pass” erwerben.