\\\ G20 - OPEN AIR /// Jahrestags-Finale mit Rasmus Gerlach und Max Bryan

Kino-Special: \\\ Exklusive Ur-Aufführung ///

"We are fucking angry" - Was am 6. Juli wirklich geschah ...Mit bislang unveröffentlichten Bewegtbildern vom Moment der Eskalation am Hamburger Fischmarkt ("Welcome to hell"- Demo v. 6.7.2017) - erstmals in voller Länge und in Bild und Ton (y)Eintritt: 8.- / Erm. 7.-Einlass: 21:00 UhrBeginn: 21.30 UhrEin Jahr nach G20 sind viele Filme auf dem Markt. Aber keiner der bekannten Streifen zeigt die Momente der Eskalation ungeschnitten als "ONE TAKE". Meine kleine Tagebuchkamera füllt diese Lücke und zeigt erstmals die Schlüsselmomente der Ausschreitungen auf der "Welcome to hell"- Demo vom 6. Juli letzten Jahres in voller Länge und in Bild und Ton.SONNTAG, 8.7. - Millerntor-Stadion - G20 Open Air - Uraufführung zum Jahrestags-FinaleKommt alle hin und seht, was am 6. Juli wirklich geschah ...