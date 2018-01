\\\ Die Akte G20 ///

Kennzeichnungspflicht

Bierdosen auf die eigenen Leute

Anfeindungen

--> https://www.morgenpost.de/berlin/article213055263/... Die Debatte um Recht und Unrecht wird schmutziger und dem nicht genug. In Berlin sind unsere Damen und Herren Politiker nicht mal im Stande eine neue Regierung zu bilden. Merkel wirkt sichtlich angeschlagen und irgendwie auch verbraucht. Neue Gesichter braucht das Land und ob sie den Monat (politisch) überlebt, wird man sehen.Indes fordern immer mehr Kritiker die Kennzeichnungspflicht für Polizisten/innen. 8 Bundesländer setzen die Regelung bereits um - Hamburg hingegen verweigert sich weiterhin. 115 Ermittlungsverfahren gegen Beamte im Einsatz infolge des G20 seien keinen Anlaß zur Kennzeichnung der Beamten per Nummer auf der Jacke. Man könne die Beamten auch ohne Nummer identifizieren, meint unser Polizeipräsident Meyer.So manchner "G20-Chaot" entpuppt sich zudem als rechter Vlogger --> https://patrick-gensing.info/2017/12/19/gesuchter-... und selbst POLIZISTEN werfen zuweilen schon mal BIERDOSEN auf die eigenen Leute, wie dieser Bericht hier zeigt: https://www.mopo.de/hamburg/g20/-welcome-to-hell--... Großen Respekt habe ich zudem vor den Mut all Derer, die sich trotz empfindlicher Anfeindungen nicht unterkriegen lassen. Allen voran Christiane Schneider, die in der Sache wohl tapferste Kämpferin für Recht und Gerechtigkeit dieser Tage. Hoffen wir, dass ihre Bemühungen weiterhin Früchte tragen und die zahlreichen - zum Teil eklatanten Rechtsverstöße noch geahndet werden.- das ist weit mehr als ich im Sommer diesen Jahres mal erwartet hatte. Inzwischen war Rasmus´ Film auch in München. Zürich und NRW sind auch im Gespräch:schreibt mir ein Interessent aus Wien und ja, sicher wird auch dieser Film seinen Weg finden - vielleicht sogar quer durch Europa, das wäre wünschenswert. Die Liste der Berichte von zuletzt:(ein erster Bericht)https://www.facebook.com/notes/max-bryan/-f%C3%BCr-oder-gegen-gewalt-interview-mit-rote-flora-sprecher-andreas-blechschmidt/1850392848311955/(inkl. Olaf Scholz-Statement "Ohne Tote kein Rücktritt” plus “12.000 Menschen wollen, dass Dudde geht”)Ob der auch Konsequenzen für die Rechtsbrecher hat, bleibt abzuwarten.Rasmus Gerlach´s Film zeigt bereits Ausschnitte aus meinem umfassenden "G20-Diary" und hier und da bin ich bei Auftritten auch noch mit dabei. Eine NRW-Tour soll es zudem auch geben. Zahlreiche Städte hatten Interesse an einer Filmvorführung angemeldet.mit vielen neuen Bildern. Im anschließenden Gespräch ist u.a. mit dabei, der fast 5 Monate ohne konkreten Tatvorwurf in Untersuchungshaft saß) kann ihre Erfahrungen mit Sondergerichten im Gefangenenlager Hamburg Neuland und einerwie den neuen § 114 StGB, einbringen.