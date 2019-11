Weltweit erstes Hotel in Gitarrenform eröffnet

Das Hotel ist im Besitz des Seminole Tribe of Florida und befindet sich auf indianischem Stammesgebiet. Nach dem Umbau hat sich der Casino-Spielbereich in seiner Fläche fast verdoppelt und bietet nun mehr als 3.000 Spielautomaten, rund 200 Spieltische sowie einen neuen Pokerraum mit 45 Tischen. Zu den zusätzlichen Angeboten zählen eine neu erbaute Hard Rock Live Entertainment Location mit Platz für bis zu 7.000 Personen, Restaurants, Bars und Lounges, rund 11.000 Quadratmeter an Tagungs- und Kongressräumlichkeiten und ein 3.900 Quadratmeter großes Spa sowie ein Fitnesscenter.Auch bei Dunkelheit ist das neue Hotel in Gitarrenform eine Attraktion: Sechs Lichtstrahlen stellen die Saiten eines imaginären Gitarrenhalses dar und ragen bis zu sechs Kilometer in den Himmel. (bac)