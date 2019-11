Weihnachtskonzert der Inseldeerns

Hamburg : Kreuzkirche Kirchdorf |

Lassen Sie sich am 07.Dezember 2019 entführen ins Weihnachtswunderland!

Die Sängerinnen von der Elbinsel Wilhelmsburg werden die festlich geschmückte Kreuzkirche in Kirchdorf mit Ihren Stimmen zum Klingen bringen. Mit klassischen deutschen Weihnachtsliedern und englischen Songs verzaubern sie das Publikum und stimmen ein auf die schönste Zeit des Jahres - Weihnachten!Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Einlass und die Abendkasse um 18.30 Uhr.Der Vorverkauf der Eintrittskarten für 10 Euro (Kinder 8 Euro) hat bereits begonnen. Sie können die Tickets am Service des Marktkaufes in Wilhelmsburg oder bei den Sängerinnen des Frauenchores erwerben.Restkarten erhalten Sie an der Abendkasse.Einen Teil der Eintrittsgelder werden die Deerns erneut der Kreuzkirche Kirchdorf spenden.