Von allen Seiten umgibst du mich ...

Ein Gesang nach Psalm 139, 2-16.Dazu eine Video-Aufnahme mit Bildern von Sieger Köder:LYRA live - im Benefizkonzert am 19. April 2013Text und Musik: http://www.habakuk-musik.de/pdf/Von_allen_Seiten_u... Zum Bild "In Gottes Hände": http://www.versacrum.de/in-gottes-haenden-p-177.ht... Im Gemeindechor haben wir das Lied zu einer Taufe im Juni 2015 gesungen und Bilder vom Sieger-Köder-Motiv "In Gottes Hände" wurden an die Taufgemeinde verteilt.Herzlich grüßt Kirsten Mauss