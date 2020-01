Hamburgs Stiftung Kindergärten Finkenau startet Präventionsprojekt 2020 mit „Triple P“ Online

Der Stiftungsvorstand stellte dem Leiter der Abteilung für Familie und Kindertagesbetreuung sein Projekt vor: ab sofort erhalten interessierte Sorgeberechtigte, deren Nachwuchs in einer der 26 Kitas oder 4 GBS Standorte in Hamburg betreut wird, kostenlosen Zugang zu „ Triple P Online “ . 500 Elterncodes für das aus acht Modulen bestehende Online-Programm zur Stärkung der Erziehungskompetenzen stehen zur Verfügung. Das Angebot wird von der Heinrich Hartmann Stiftung finanziell unterstützt.Psychische Gesundheit und Kindeswohl sind zentrale Themen der pädagogischen Arbeit der Finkenau. Die Stiftung bietet kostenlose Beratung für Sorgeberechtigte und Kinder in den Kitas und Ganztageseinrichtungen an und unterstützt mit frühzeitiger Hilfe bei unterschiedlichen Herausforderungen. Die Therapeutinnen Uta Mette (Vorstand) und Linda Köster (Mitarbeiterin des Vorstands) sind zur Stelle, wenn sich Probleme abzeichnen, und bieten unkompliziert und unbürokratisch Beratungen an. ( Link zu weiteren Informationen)Mit Triple P Online wird das kostenlose Angebot des Trägers seit 2020 um einen wichtigen Baustein erweitert. Zusätzlich wurden 30 pädagogische Fachkräfte der Stiftung zu Triple P Kurzberater*innen ausgebildet, um noch mehr themenspezifische Einzelberatungen vor Ort in den Kitas zu ermöglichen. Die drei Ps in “Triple P” stehen für “Positive Parenting Programe”, einem in Australien entwickelten Erziehungsprogramm, das Eltern Werkzeuge an die Hand geben will, um das Familienleben positiv zu gestalten. Triple P wurde vor über 30 Jahren gegründet und wird von den Vereinten Nationen heute als die Nummer eins unter den bekannten Erziehungsprogrammen bewertet. ( Link zu weiteren Informationen)so Uta Mette, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kindergärten Finkenau.