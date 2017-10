Hamburg Niendorf: Nordischer Weihnachtsmarkt am Tibarg wird noch größer

Hamburg-Fans und Besucher aufgepasst und vormerken:

In diesem Jahr wird der beliebte nordische Weihnachtsmarkt in Niendorf am Tibarg noch attraktiver! Dieser ganz spezielle Weihnachtsmarkt mit einer echten lebenden Tanne, die jedes Jahr höher und schöner wird, und den riesigen Tipi-Zelten, ist ja sowieso schon eine Attraktion. In diesem Jahr wird er aber noch um zehn weitere Stände und eine Weihnachts-Schenke vor dem nostalgischen Kinderkarussell zum Tibarg Süd erweitert.

Brandneu sind auch die zwei Selfie-Sets! Ein KLICK in toller Location, vielleicht das Selfie gleich hochladen, „teilen“, schon sind die Freunde informiert und kommen wahrscheinlich gleich dazu. Am besten unter dem Bogen mit der „Kiss-Kiss-Mistel“. Da wird das „Fest der Liebe“ sprichwörtlich mit einem Kuss gefeiert. So können zwei oder mehr Menschen das schöne Vorweihnachtserlebnis mit einem tollen Selfie für immer festhalten. Für alle Kinder und die, die es immer noch sind, gibt es einen Weihnachtswald als Selfie-Set.Wenn sich die Fußgängerzone vor dem Tibarg Center wieder in ein nordisch-weihnachtliches Wunderland verwandelt, dann zieht der Duft von frischen Holzhackschnitzeln, Glühwein, Schmalzkuchen und gebrannten Mandeln wieder durch ganz Niendorf. Denn rings um den schönen großen und mit unzähligen Lichtern weithin leuchtenden Weihnachtsbaum reihen sich viele urige Holzhütten, von deren Giebel die Herrnhuter Sterne ihr warmes Licht verbreiten und aus deren Innerem die leckeren Gerüche ziehen. In den Hütten präsentieren Kunsthandwerker und andere Anbieter allerlei Schönes, Nützliches, Handgemachtes und Besonderes. Hier finden die Besucher Mineralien, Imkerei-Produkte, Schaffelle, Socken, Schmuck oder sogar Taschen und Kissen aus Zirbenholz. Den Weihnachtsbaum für das eigene Wohnzimmer gibt es auch gleich hier zu kaufen. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt Deftiges, wie köstliche Kartoffel-Puffer, Burgunder Braten, Germknödeln, Gyros, Pizza, Quiche und Thüringer Bratwurst, aber auch Süßes in Form von Crêpes, Schmalzkuchen sowie Nüssen und gebrannten Mandeln. DAS Vorweihnachtsgetränk: GLÜHWEIN gibt es in vielen verschiedenen Sorten, mit und ohne Alkohol. In der Schwedenhütte wird der leckere Schwedenpunsch angeboten. In der neuen Weihnachtsschenke gibt es Kakaospezialitäten, Rosé-Glühwein, Amaretto-Kirsch-Glühwein und einen „Winter-Jack“, das ist weißer Glühwein mit Apfel, der selbst eisige Gemüter auftauen lässt. Alles natürlich im Pfandbecher, das versteht sich fast von selbst!Zum Bestaunen finden die Besucher in einer Hütte auch wieder eine Krippe mit fast lebensgroßen Figuren. Maria und Joseph mit dem Jesus-Kind sowie den Tieren. Aber auch an den beiden nostalgischen Kinderkarussells kann man sich kaum sattsehen, während die Kinder fröhlich ihre Runden darauf drehen.Die vier echten großen skandinavischen Riesen-Tipis laden zu verschiedenen Angeboten in ihre behaglichen Innenräume ein. Eines ist das Bastel-Tipi für alle Kinder. Unter fachkundiger Anleitung können die Kids darin schöne Geschenke für Mama, Papa, Geschwister oder Großeltern zu Weihnachten basteln oder in der Plätzchen-Bäckerei mithelfen. Dabei werden die Kleinen kostenlos von ausgebildeten Erziehern betreut. Sie passen an den Werktagen von 15 bis 18 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr auf die Kinder auf, während die Eltern in aller Ruhe über den Weihnachtsmarkt bummeln oder das Tibarg-Center nach Weihnachtsgeschenken durchstöbern können.Ein anderes der Skandinavischen Zelte ist die „Tipi-Lounge“! Es ist DER Treffpunkt, wo sich auch am Abend gemütlich zusammengesetzt und köstliches Essen und Getränke in großer Runde, mit Familie oder Arbeitskollegen genossen wird.Über der großen Außenfläche funkelt auch dieses Jahr die Discokugel mit den Sternen um die Wette, während die öffentliche Weihnachtsparty „Après-Ski-Feeling“ garantiert. Die vielen Tonnen frischer Holzhackschnitzel auf dem Boden sorgen dafür, dass die Füße der Besucher trocken und warm bleiben.Vom 30. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr. Die Tibarg Center Tipi-Lounge ist von Donnerstag bis Samstag sogar bis 22 Uhr geöffnet.