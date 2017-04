Erlebnisausflug zur Insel Gozo

Die Insel Gozo lockt mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten. In einer weiteren halben Stunde erreicht der Besucher die Hauptstadt Victoria. Sie wurde im 20. Jahrhundert von Rabat zu Ehren der britischen Königin umbenannt. Victoria ist ein malerisches Städtchen mit schmalen Gassen, großen Klöstern und zahlreichen Kirchen. Besonders sehenswert sind Sankt Georg (San Gorg) und die Kathedrale. Zu empfehlen ist ein Aufstieg zur Zitadelle, von der Besucher einen wunderbaren Ausblick über die Insel genießen können.Ein besonders high light der Insel ist die Tempelanlage von Ggantija. Sie stammt aus der Jungsteinzeit. Sie gilt als die älteste Tempelanlage der Welt. Man fragt sich, wie vor 5600 Jahren solche Mauern und Megalithe aufgerichtet werden konnten. Das benachbarte Archäologische Museum bemüht sich Auskunft zu geben. Trotzdem bleiben Fragen und Rätsel.Empfehlenswert ist der Besuch der Westküste bei Xlendi mit steil abfallenden Felsen und vielen kleinen Fjorden. Ein Piknik in der einzigartigen Landschaft ist anzuraten.Wer noch etwas Zeit hat, kann vor Ende der beeindruckenden Fahrt nach Gozo noch die Gnadenkapelle aufsuchen, über die 1920 - 31 die neoromanische Basilika von Ta' Pinu gebaut wurde. Sie ist eine viel besuchte Marienwallfahrtsstätte geworden. 2017 wird der Vorplatz renoviert.Wir waren beschenkt von zahlreichen Eindrücken, als wir am Spätnachmittag die Rückfahrt nach Malta antraten.