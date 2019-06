Erlebnis Tautra in Norwegen

Vor zwei Jahrzehnten gründete in der Nähe der alten Ruinen eine katholische Schwesterngemeinschaft von Amerika aus ein neues Marienkloster. Es wurde vor wenigen Jahren eine neue Kirche in Holz gebaut. Wer wie ich in Tautra zu Gast war und in der liichtdurchfluteten Kirche betete, weiß, was für ein einzigartiger Ort dieses neue Kloster ist. Der Ort zieht viele Gäste und Besucher an. Die Marienschwestern singen mit klarer Stimme im Chor die Stundengebete. Das neue Kloster hat eine große Ausstrahlungskraft in das säkulare Umfeld und wird weit über den kirchlichen Raum hoch geschätzt.