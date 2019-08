Der malerische Ort St. Martin im Passeiertal

St. Martin ist auch bekannt durch den Freiheitskämpfer Andreas Hofer. Er hielt mit seinen Getreuen dort Versammlungen. Auf der Pfandleralm oberhalb von St. Martin wurde er 1810 gefangen genommen.Von St. Martin kann der Wanderer schöne Touren unternehmen, so hinauf zum Meraner Höhenweg oder an der Passer entlang. Empfehlenswert sind auch die Ausflüge zu den aufs Mitttelalter zurückgehenden Schildhöfen, burgähnlichen Gebäuden. Besonders bekannt ist der Schildhof Saltauserhof in Saltaus, von wo man heute mit der Hirzerbahn zum Hirzer hinauffahren kann.