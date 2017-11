COBALT AIR fliegt jetzt zweimal wöchentlich ab Frankfurt nach Zypern

COBALT AIR, die größte zypriotische Fluggesellschaft, fliegt seit dem 1. November 2017 zweimal wöchentlich (mittwochs und freitags) ab Frankfurt nach Larnaca. Besonders im Winter bietet Zypern ideale Klima- und Urlaubsbedingungen.

Ob Golfen, Wandern, Segeln oder einfach nur chillen. Auch die steigende Nachfrage nach Geschäftsflügen möchte die Airline damit bedienen.Ab März 2018 bietet die Airline außerdem zusätzlich Flüge ab Düsseldorf an. Das europäische Streckennetz der COBALT AIR bedient ab Larnaca 16 Städte, u. a. London, Paris, Athen, Madrid, Moskau und Tel Aviv. Erst kürzlich erhielt die Airline den „Start-up of the Year Award 2017“ von CAPA (The Centre for Aviation) anlässlich einer Zeremonie in London.Nunmehr unterhält COBALT AIR ab dem 01.10.2017 ein Büro bei der Airline Repräsentanz APG. Tipp für Golffreunde: COBALT AIR befördert im Winter das Golfgepäck kostenlos.