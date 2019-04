Begleitet die "Inseldeerns" auf ihrer Reise in den Frühling

Hamburg : Kreuzkirche Kirchdorf |

Nächsten Sonnabend, den 27. April 2019 werden die "Inseldeerns" die Kreuzkirche in Kirchdorf wieder mit Musik und Leben erfüllen.

Der Frauenchor aus Wilhelmsburg hat sich längst in Hamburg und Umgebung einen Namen gemacht! Ob bei DAS auf dem roten Sofa, als Gäste bei "Inas Nacht" oder zur Eröffnung der Bundesgartenschau waren die Deerns von der schönen Elbinsel zu sehen und vor Allem zu hören.Die Chorleitung und das Repertoire haben sich in den letzten Jahren etwas verändert, aber das Temperament und die Freude am Chorgesang sind unverändert Ihr Markenzeichen.Unter der Leitung der beeindruckenden Hannah Silberbach wird Ihnen ein Potpourri von 3- und 4- stimmigen Liedern dargeboten, die vielseitig sind wie das Leben. Die Frauen des Chores singen von Popmusik bis Musical, was das Ohr von Jung und Alt erfreut.Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr, der Einlass um 18 Uhr.Eintrittskarten können Sie im Vorverkauf bei den „Inseldeerns“ oder am Service des Marktkaufcenters Wilhelmsburg für 10 Euro (Kinder 8 Euro) erwerben.Restkarten werden natürlich an der Abendkasse verkauft.Ein Teil der Eintrittsgelder werden die Deerns aus Wilhelmsburg, wie bei den letzten Konzerten, der Kreuzkirche spenden.