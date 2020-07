Ausflug von Prägraten nach Ganz und Virgen im Virgental

Am Portal konnten wir eine Kreuzigungsgruppe aus dem 15. Jahrhundert bestaunen. Ein riesengroßer Christophorus grüßt an der Außenwand des Turms.Auch die Bauernhäuser in der Umgebung der Nikolaus-Kirche waren sehenswert.Nach dem Mittagessen im Gasthaus "Sonne" fuhren wir mit dem Bus nach Virgen, wo wir uns Dorf und Kirche näher anschauten. Wir sahen sehr gepflegte Häuser.Auch der Gasthof "Neuwirt" beeindruckte mit Gewölbedecken.Bei einem weiteren Ausflug lernten wir noch die Ruine Rabenstein oberhalb von Virgen kennen. Wir waren erstaunt über die Größe der einstigen Burganlage. Sie ist die drittgrößte Burg Tirols. Gebaut wurde sie im 12. Jahrhundert.