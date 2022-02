Akureyri, Stadt im Norden Islands

Aber die Stadt bietet noch mehr. Die lutherische Stadtkirche mit der Doppelturmfassade, die 194o erbaut wurde, ist das Wahrzeichen der Stadt.Im Innern dürfen die Glasmalereien, die Persönlichkeiten der isländischen Kirche zeigen, Beachtung finden.Aber noch eine Besonderheit bietet Akureyri. Es ist der Geburtsort von Jon Sveinsson, der 1857 geboren ist, dessen Kinder- und Jugendbücher wie "Nonni und Manni" wir alle aus unserer Jugendzeit kennen. Er hat eine bewegte Lebensgeschichte. Seine Mutter konnte die beiden Söhne nicht mehr ernähren und schickte Nonni nach Frankreich, wo er als 14jähriger die katholische Kirche kennenlernte und zum Katholizismus konvertierte. Nonni trat in den Jesuitenorden ein und studierte in Frankreich, Belgien, Niederlanden und England Theologie. Deutschland wurde bald sein Lebensmittelpunkt. Seine 12 Bücher schrieb er in deutscher Sprache. 1944 starb er in Köln. Die Stätte seiner Geburt in Akureyri ist Museum geworden. Der Besucher erhält Einblick in die Lebensweise seiner Eltern. Neben dem Geburtshaus steht auch eine kleine hölzerne Kapelle, die Sveinsson bei seinem Besuch in seiner Heimat gestiftet hat.Innerlich bereichert verlässt der Besucher die Stadt im hohen Norden.