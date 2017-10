„airtours sphere“: Luxusmarke launcht eigenes Lifestyle-Magazin

airtours, die Luxusreise-Marke der TUI, bringt gemeinsam mit dem Traveller's World Verlag, München, ein eigenes Premium-Reise- und Lifestyle-Magazin auf den Markt. „Mit ‚airtours sphere‘ haben wir ein modernes Magazin gestaltet, das seine Leser in die Welt der Luxusreisen entführt.

Neben opulenten Bildstrecken enthält es aktuelle Reisereportagen und Tipps, Hotel-Tests, Porträts und kulinarische Empfehlungen für Metropolen – und das alles in journalistischer Top-Qualität. Unseren Reisebüro-Partnern und Kunden dient ‚airtours sphere‘ künftig als wertvolle Inspirationsquelle“, erklärt Markenchef Steffen Boehnke.Das Magazin erscheint vierteljährlich mit einer Gesamtauflage von 25.000 Exemplaren und ist seit kurzem im Handel erhältlich.„Wir sind froh mit dem renommierten Traveller's World Verlag einen kompetenten Partner für unser Magazin gewonnen zu haben, so dass unsere Leser stets von höchster journalistischer Expertise und aktuellen News aus dem Luxusreise-Segment profitieren“, betont Boehnke.„In das gemeinsame Projekt mit unserem Wunschpartner airtours, der Nummer eins unter den Luxus-Reiseveranstaltern, fließt all unser Knowhow und unsere Erfahrungen aus mehr als zehn Jahren ‚Traveller’s World‘. Dasselbe professionelle Team, welches mit viel Leidenschaft das für viele beste deutschsprachige Premium-Reisemagazin produziert, zeichnet auch für das neue ‚airtours sphere – Das Luxusreise-Magazin‘ verantwortlich“, ergänzt Reinhard Modritz, Geschäftsführer des Verlages und Chefredakteur von „Traveller’s World“.Die erste Ausgabe enthält unter anderem exklusive Reportagen zu den Trendzielen Botswana und Thailand, einen Insider-Bericht zum angesagten New Yorker Stadtteil Brooklyn sowie ein Porträt über einen der besten Concierges der Welt und die Ergebnisse erster Hoteltests. Das Magazin ist in airtours Reisebüros, am Kiosk und in ausgewählten Flughafenlounges erhältlich. Zusätzlich erhalten Mitglieder des Kundenclubs airtours inner circle kostenfrei jede Ausgabe auf dem Postweg.airtours feiert im Jahr 2017 50-jähriges Bestehen. Im deutschsprachigen Markt bietet sie das umfassendste und individuellste Angebot an Luxusreisen. Im Sommer 2017 zählen zwölf Katalogbände mit rund 2.000 Spitzenhotels, 32 Schiffen und mehr als 60 Rundreisen zum Portfolio. Maßgeschneiderte Individualreisen der Experten von airtours Private Travel kombinieren beispielsweise Reiseziele wie Peru und Galapagos oder führen Reisende in entlegene Privatcamps in Afrika.