„airtours moments“ - neue airtours-Marke für Kurzreisen rund um exklusive Events

Tickets für das exklusive Silvesterkonzert in der restaurierten Staatsoper Unter den Linden oder Karten für die Verleihung des Echo-Klassik-Awards in der Hamburger Elbphilharmonie: Die neue Marke „airtours moments“ macht`s möglich.

„airtours moments steht für Kurztrips rund um Events der Extraklasse mit stark limitierten Tickets oder einem kleinen Teilnehmerkreis“, erklärt Markenchef Steffen Boehnke. Zum Repertoire der neuen Kurzreisen-Manufaktur gehören neben offiziell ausverkauften Konzerten auch Veranstaltungen wie Gala-Abende, exklusive Preisverleihungen oder Eröffnungskonzerte. Rund um diese Events gestalten die airtours-Experten Reisen von zwei bis vier Tagen mit Übernachtungen in Top-Hotels oder Besuchen in erstklassigen Restaurants sowie privaten Stadtführungen mit Kulturkennern.„Die Reisen sind, genauso wie die Tickets, nur in sehr limitierter Auflage buchbar. Ein kurzer Rückzug aus dem Alltag mit dem gewohnten airtours Service. Neben klassischen Konzerten wird es zukünftig auch Popkonzerte und Sportereignisse im Programm geben“, ergänzt Boehnke.Die exklusive airtours moments-Kurzreise „Echo-Klassik-Verleihung in der Elbphilharmonie“ umfasst zwei Übernachtungen im Hotel Westin Hamburg, den Besuch der Echo-Klassik-Verleihung, einen Stadtrundgang durch Hamburg sowie ein Konzertmenü.Die exklusive airtours moments-Kurzreise „Silvester in Berlin“ vom 30. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018 umfasst zwei Nächte im Hotel de Rome und jeweils eine Eintrittskarte in die Oper La Boheme am 30. Dezember und für das Silvesterkonzert am 31. Dezember in der neueröffneten Staatsoper Unter den Linden in Berlin Mitte. Am Silvesterabend nehmen die Gäste zudem am Silvesterdinner im Hotel de Rome teil.airtours, eine Marke der TUI Deutschland, feiert im Jahr 2017 ihr 50-jähriges Bestehen. Im deutschsprachigen Markt bietet sie das umfassendste und individuellste Angebot an Luxusreisen. Im Sommer 2017 zählen zwölf Katalogbände mit rund 2.000 Spitzenhotels, 32 Schiffen und mehr als 60 Rundreisen zum Portfolio. Maßgeschneiderte Individualreisen der Experten von airtours Private Travel kombinieren beispielsweise Reiseziele wie Peru und Galapagos oder führen Reisende in entlegene Privatcamps in Afrika.