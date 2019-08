Vierbeinige Hotelkritiker gesucht

• Hotels.com verzeichnet eine Steigerung der Bewertungen von haustierfreundlichen Hotels von 62 Prozent• Hotels.com fügt eine neue Kategorie zur jährlichen „Loved by Guests“-Auszeichnung hinzu: „Haustierfreundlich“• Weltweiter Wettbewerb: Gesucht werden die zehn haustierfreundlichsten Hotels• Die vierbeinigen Jet-Setter (und ihre Besitzer) können sich auf dem Instagram-Kanal von Hotels.com bewerbenPfötchen aufs Herz: Wer hat nicht schon immer davon geträumt, die geliebte Fellnase mit in den Urlaub zu nehmen? Dann wird es jetzt Zeit, den Koffer für einen mehr zu packen, denn Hotels.com® sucht den allerersten vierbeinigen Hotelkritiker, um die haustierfreundlichsten Hotels der Welt zu testen. Ein Traum für alle Hunde-Divas, die auf großer Pfote leben und genauso hohe Ansprüche haben wie ihre Herrchen und Frauchen.Die Aufgabe der tierischen Hotelkritiker: die haustierfreundlichsten Hotels auf der ganzen Welt zu finden – und es in die Welt hinaus zu bellen. Die Gewinner bekommen zehn Nächte in einem hundefreundlichen Hotel – und zwar wohin auch immer die Pfötchen sie tragen. Der Wettbewerb gilt weltweit, und es gibt nur zwei Voraussetzungen: Erstens, teilnehmen dürfen nur Hunde, die zweitens einen exquisiten Spürsinn für die edle Extrawurst haben. Die vierbeinigen Jet-Setter (und ihre Besitzer) können sich auf dem Instagram-Kanal von Hotels.com bewerben, indem sie #CanineCritic (zu Dt. etwa: vierbeiniger Kritiker) und @hotelsdotcom verlinken und dem Kanal folgen.Der Trend, gemeinsam mit dem Haustier zu verreisen, stieg in den letzten zwei Jahren enorm an. Hotels.com verzeichnet eine Steigerung der Bewertungen von haustierfreundlichen Hotels von 62 Prozent. Die führende Reisemarke bietet nun fast 100.000 haustierfreundliche Hotels auf ihrem Portal an. Um dieser steigenden Nachfrage nachzukommen, fügt Hotels.com nun eine neue Kategorie zur jährlichen „Loved by Guests“-Auszeichnung hinzu: „Haustierfreundlich“. Um diesen Launch zu feiern, setzt Hotels.com auf die authentischsten aller Reviews und lässt die Fellnasen selbst zu Wort kommen.Liz Oakman, Senior Director und General Manager EMEA von Hotels.com sagt: „Manchmal lieben wir unsere Haustiere mehr als unsere bessere Hälfte. Es ist also kein Wunder, dass wir eine signifikante Steigerung bei Reisenden beobachten können, die ihre flauschigen Partner mit in den Urlaub nehmen. Auf Hotels.com möchten wir sicherstellen, dass jederHaustierbesitzer die perfekte Unterkunft findet. Deswegen haben wir für unsere ‚Loved by Guests‘-Auszeichnung die Kategorie ‚Haustierfreundlich‘ eingeführt. Aber das ist noch nicht alles: Mit unserer offiziellen Suche nach dem ultimativen #CanineCritic möchten wir sicherstellen, dass wirklich alle Vierbeiner für die haustierfreundlichen Hotels ein ‚Pfötchen nach oben‘ geben.“