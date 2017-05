Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Hamburg 2017

Wäre es nicht toll, auch sonntags einkaufen zu gehen. Nach der stressigen Woche, einfach alle Besorgungen auf Sonntag verschieben? Es ist möglich! Es gibt einige Sonntage im Jahr, an denen man alle Erledigungen auf den Sonntag verschieben kann.

Normalerweise ist der Sonntag ein Ruhetag, an dem man zur Kirche geht und entspannt auf dem Sofa liegt. Doch es gibt einige Sonntage im Jahr, an denen es eine Ausnahme gibt. Die Läden, wie Supermärkte, Elektrofachhandel oder Modeläden, haben an verkaufsoffenen Sonntagen von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Allerdings müssen nicht alle Shops offen haben, da es eine freiwillige Entscheidung ist. In Hamburg ist einmal am 01.10.2017 der verkaufsoffene Sonntag und am 05. 11. 2017. Weitere Termine Folgen dann im nächsten Jahr.