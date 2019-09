\\\ Sammeln und Verteilen /// Gemeinsam für die Obdachlosen

Eine Zusammenfassung von Max Bryan

Ob Regen oder 30 Grad, Wasser wird immer gebraucht, denn zum Essen gehört auch Trinken, weshalb es nun auch weitergeht, auch über den Sommer hinaus, so Helfer und Unterstützer wollen.Ende Juli bat uns ein "Hinz & Künztler" um Hilfe beim Transport einer Ladung Wasser vom Flughafen zum Hauptbahnhof. Es handelte sich dabei um original verschlossene Getränkeflaschen der Touristen, die Flüssigkeiten nicht mit an Bord nehmen dürfen.Über unsere Gruppe "Hilfe für Hamburger Obdachlose" war ein Fahrer dann schnell gefunden und so konnten gut 5 Kisten des original verschlossenen Getränkeguts an Obdachlose am Hamburger Hauptbahnhof verteilt werden.Eine schöne Aktion, die Freude und Anteilnahme auslöste und letztlich zu dem führte, was wir heute haben. Nämlich viele liebe Menschen, die sich weiterhin auch für die Obdachlosen am Hamburger Hauptbahnhof engagieren wollen und nun jeden Sonntag Wasser- oder Kleiderspenden mit vorbeibringen.Eine tolle Ergänzung zur Essensausgabe der Kollegen von "Hamburg is(s)t gut", die sich sehr über die Unterstützung freuen. https://www.facebook.com/hamburgisstgut/ Ob es weitere Lieferungen von Hinz & Kunzt geben könnte, wollte ich von dem dort tätigen Sozialarbeiter Stephan Karrenbauer wissen. Er findet die Aktion ebenfalls "Klasse" und die Kollegen unterstützen die Obdachlosen vom Hamburger Hauptbahnhof gerne auch weiterhin mit entsprechenden Getränkelieferungen, solange der Vorrat reicht.Zuletzt waren es 4 Kisten Eistee, die Hinz & Kunzt zur Verteilung letzten Sonntag mit bereit gestellt hatte und auch diese Woche sind wieder 5 Kisten Getränke unterwegs. Danke für diese Spende!Fahrer haben wir inzwischen gefunden. Wohin aber mit Tisch und Helfer-Utensilien? Wir selbst haben kein Auto und die bei uns angeschlossenen Fahrer wechseln sich jede Woche ab. Folglich brauchen wir ein "Depot" direkt vor Ort, wo wir Tische und Aufbauten die Woche über dann lagern können und große Hoffnung hatte ich ehrlich gesagt nicht, dass Jemand mitmacht, aber fragen kostet ja nichts.Wir schrieben dann die umliegenden Geschäfte an und siehe da, gleich zwei der dortigen Hotels am Platz boten Unterstützung an, so dass wir künftig unsere Helfer-Utensilien die Woche über dort lagern und Sonntags jeweils rausholen und zurückbringen dürfen. In einer nicht immer selbstlos denkenden Welt nicht selbstverständlich. Um sehr mehr haben uns die Zusagen der beiden Hotels gefreut. Toll, dass es so Menschen und Betriebe noch gibt.Besonders beliebt - neben Essen und Trinken - sind auch unsere sonntäglichen Kleiderspenden. Vorallem Dinge, die es in herkömmlichen Kleiderkammern so meist nicht gibt. Wie fabrikneue Unterwäsche für Damen und Herren zum Beispiel.Zugekauft von Mitgliedern unserer Gruppe, von Gosia Lazurek zum Beispiel oder Yvonne K., die letzten Sonntag auch Sommersocken, T-Shirts und Unterhosen eingekauft und vor Ort dann verteilt hat.Chapeau und Respekt für diesen Einsatz am Menschen. Auch (saubere) Kleidung ist Würde und Wohlfühlen ist ein Menschenrecht!"Es kann nie falsch sein, es kann nur gut werden" (Luise Schoolmann)Gut 7 Dutzend Menschen versorgen "Hamburg is(s)t gut" regelmäßig am Hamburger Hauptbahnhof mit Essen und Nachspeise und wir inzwischen auch mit Wasser und Kleidung. Danke an Alle, die das mit ermöglicht haben und die auch in Zukunft mit dran bleiben. Danke Freunde!Klasse auch, wie fast jede Woche neue Gesichter mit hinzu kommen. Wie Jürgen Schlichting zum Beispiel, der ebenfalls eine Sommerkleiderspende mit dabei hatte oder Torsten Wagner, der extra aus Bremen anreiste und ebenfalls einen Sixpack Wasser mit dabei hatte. Danke an Alle, die mithelfen sich für die Obdachlosen zu engagieren.Weit gereist ist auch der aus Südkorea stammende Junghoon Lee, der seit ein paar Wochen hier in Hamburg studiert und bereits zum 5. mal schon mit dabei ist!Großen Dank an das gesamte Team der aktuellen Helferrunde, an Frederike Runge, Gosia Lazurek, Antje Khalili, Ramona und Michael, Jens Bliefert und Michael Edwards, an Junghoon Lee, Bettina Kühl und Yvonne K., an Lukas und Angie, Malin und Regina, Tamo Kunz und Jürgen Schlichting, Torsten Wagner, Rasmus Gerlach, Luise, Julia, Ilse, Udo und Bettina, Oliver und Marion, Sylvia und Raphael sowie Klaus Peterstorfer und Alle, die schon mal mit dabei waren oder was gespendet haben.Danke für Euren Einsatz im Dienste des Menschseins und Danke auch an Rita, Stefanie und Hans-Jürgen Fitschen - die Kollegen von "Hamburg is(s) gut", die seit vielen Jahren schon so unermüdlich für die Obdachlosen am Hamburger Hauptbahnhof im Einsatz sind. Klasse, dass es so Menschen gibt!Nicht mehr lange und der Herbst steht vor der Tür. Das bedeutet, dass die Themen auch wieder wechseln. Unsere Gruppe ist vor allem auf "Unterbringungen" spezialisiert. Deshalb suchen wir auch weiterhin Flächen zur Aufstellung von beheizten Wohncontainer während der Herbst-und Wintermonate. Gerne zum Weitersagen und teilen dann auch. --> www.maxbryan.deWer darüberhinaus Kontakt zu einem Getränkehändler mit Herz hat, sagt gerne ebenfalls bescheid. Wir suchen weitere Partner für dauerhafte Wasserlieferungen auch nach Ende des Sommers. Weil Essen braucht auch Trinken und es wäre einfach Klasse, wenn sich der ein oder andere Getränkehändler mit bereit erklärt, die Kollegen von "Hamburg is(s) gut" dann 1x im Monat mit Wasser zu beliefern.Wenn ein oder zwei weitere Interessenten das machen (plus wir dann regelmäßig), wäre der Sache für Dauer geholfen.www.hamburger-obdachlose.deDie nächsten Termine: 8.9. und 15.9. um jeweils 15 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof, Ausgang Kirchenallee (Heidi Kabel Platz 1). Danke an Alle, die mit dabei sind und aktiv vor Ort mithelfen. Einfach einen Sixpack Wasser oder eine Kleiderspende mitbringen und los gehts ...Spendenlink: http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick...