Schöne Momente in Haltern am See

Pünktlich bringen uns Bus und Bahn nach Haltern.Die Dame auf dem Tonband im Bus sagt nett die Haltestellen an. Einzigartig.Vom Seehof geht es in die schöne Heidelandschaft.Ein vertrauter Weg wo es hineingeht in die Heide und immer wieder überraschend wo es uns dieses Mal hinführt.Die Spaziergänger bleiben auf den Wegen, die Hundebesitzer haben ihre Lieblinge angeleint, nur ein Vollpfosten fährt mit dem Rad durch die Westruper Heide.Auf dem Wege sehen wir wieder jede Menge Käfer.Einer liegt auf dem Rücken, wir helfen ihm wieder auf die Beine. Allerdings fehlt eines und er kippt wieder um. Diese Käferart sah ich das erste Mal am „Prebisch Tor“.Bevor es zur Heimfahrt geht, noch einen kleinen Absacker im mittelmäßig gefüllten Ausfluglokal „Jupp unner de Böcken“.