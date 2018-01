Themenführung "Unser römisches Erbe – oder: Was gehen uns die Römer heute an?"

Güglingen : Römermuseum Güglingen |

Die Römer stehen uns oft viel näher als manche glauben: Ihr Einfluss strahlt in unterschiedlichste Bereiche unseres heutigen Lebens aus, wie beispielsweise in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Alltag oder Religion. Die Themenführung betrachtet ausgewählte Aspekte anhand der Dauerausstellung des Römermuseums.



Themenführung mit Frank Merkle M.A. zum Tag des Offenen Denkmals, der 2018 unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet" stattfindet

Termin: Sonntag, 9.9.2018, 11:00 Uhr und 15:00 Uhr

Dauer: ca. 90 Minuten

Kosten: nur erm. Eintritt (Museums-Pass-Inhaber: gratis)