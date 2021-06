Sonntagsöffnung und Finissage der Ausstellung "Heinz Rall – Kirchenbauten 1959-1977"

Güglingen : Rathaus |

Sonntagsöffnungen der Ausstellung mit Anwesenheit der Fotografin



Der Architekt Heinz Rall (1920-2006) war der produktivste Kirchenbauer nach dem Zweiten Weltkrieg im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, wo er 20 Kirchenneubauten schuf.



Die 107 großformatigen Fotografien der Stuttgarter Fotografin Rose Hajdu bieten einen intensiven Blick auf Architektur und Licht dieser Sakralbauten.



Während der Sonntagsöffnungen ist die Fotografin anwesend und gibt den Besuchern im Gespräch Einblicke in ihre Arbeit und ihr Werk.



Termine:

So, 11.10.2020, 14-18 Uhr

So, 18.7.2021, 12-18 Uhr

So, 12.9.2021, 14-18 Uhr (zugleich Finissage)

– keine Anmeldung notwendig –



Ort: Rathaus Güglingen, Marktstraße 19-21, 74363 Güglingen