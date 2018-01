Führung "Das römische Siedlungspanorama: Making of"

Güglingen : Archäologische Freilichtanlage |

Das über 56 m lange und rund 5 m hohe Siedlungspanorama in der Archäologischen Freilichtanlage bietet mit zahlreichen Lebensbildern einen Blick in den großen römischen Handels- und Marktort vor 1800 Jahren.

Umfassende Studien und Vorstufen waren notwendig, bis der Stuttgarter Künstler Markus Ege die endgültige Druckvorlage für die Wand erstellen konnte – ein hochdetailliertes Aquarell im Maßstab 1:20.

Die Führung möchte den Besucher mit auf den Gang durch den Entstehungsprozess des Werkes und seiner vielfältigen inhaltlichen Facetten nehmen.



Führungen mit Markus Ege und Enrico De Gennaro zum Internationalen Museumstag, der 2018 unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ stattfindet

Termin: Sonntag, 13.5.2018, 11 Uhr und 15 Uhr

Dauer: ca. 90 Minuten

Kosten: 3,- € (berechtigt zum Eintritt ins Römermuseum am selben Tag)

Ort: Archäologische Freilichtanlage Güglingen, Zugang über Emil-Weber-Straße 24