Hallo Sportbegeisterte,wir laden alle Sportler, Kampfsportler, Vereinsmitglieder und Sport-Interessierte zum begeisterten Zuschauen, sowie lockeren Mitmachen und gemütlichen Reinschnuppern ein. Den Budo-Frühlings-Lehrgang (BFL) veranstaltet der „FSV Großaitingen e.V. – Abteilung Kampfsport-Center“. Die sportlichen Vorführungen bieten ein abwechslungsreiches Programm für jung und alt. Teilnehmen darf jeder ab 12 Jahren, bringt hierzu einfach bequeme Sportbekleidung mit.Am Samstag den 29. April findet der mittlerweile 10. Budo-Frühlings-Lehrgang in Großaitingen statt. In der oberen Turnhalle der Grundschule präsentieren zwischen 09:00 – 17:00 Uhr einige Kampfsportler in mehreren Sessions diverse Kampfsportarten, u.A. Allkampf Fight, Dim Mak, Systema, Aikido, Krav Maga und andere. Weiterführende Informationen zum detaillierten Ablauf des sportlichen Lehrgangs findet ihr unter http://www.budo-fruehlings-lehrgang.de/. Die Teilnahme ist für alle Referenten und Teilnehmer kostenlos. Für Essen und Getränke wird gesorgt, natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen. Die gesammelten Einnahmen spenden wir einem gemeinnützigen Zweck.Wir sehen uns zum „Trainieren mit Freunden“!Freundliche GrüßeAngeli Wolfgang (2. Abteilungsleiter)