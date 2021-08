Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Aussichtsreiche Wanderung im Okertal

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Von unserem Startpunkt folgen wir zunächst gemütlich dem Lauf der Oker bis Romkerhalle. Auf den nächsten 2,5 Kilometern geht es dann 240 Höhenmeter hinauf. Dort oben erwarten uns die Mausefalle, die Hexenküche, die Kästeklippen und schöne Aussichten. Über den Harzclub-Weg 6 und den Ziegenrückenweg geht es dann wieder bergab zum Startpunkt, wo nach dieser schönen Wanderung die Möglichkeit der Einkehr gegeben ist.Wegstrecke: Auf der ca. 13,5 km langen Strecke sind in Addition insgesamt 834 Höhenmeter zu bewältigen. Die Strecke verläuft auf schmaleren und breiteren Waldwegen und auf gut befestigten Forstwegen.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z