Kürbismarkt in Jamel

Goldenstädt : Forsthof Jamel |

Immer am 2. Sonntag im September findet auf dem über 100jährigen Forsthof das Kürbisfest statt. An diesem Tag wird dann die Kübisernte präsentiert. Tausende Kürbisse in verschiedenen Sorten, Farben und Formen sind dann dekorativ hergerichtet. Die zumeist über 1000 Besucher können sich dann nicht nur an dieser Farbenvielfalt erfeuen, sondern auch die verschiedensten Stücke zum essen, dekorieren oder basteln erwerben.

Einige ausgewählte Handwerkerstände wie z.B. Böttcher, Filzer, Keramiker, Seifenmacher und Imker ergänzen das Angebot. Es gibt Schwein vom Spieß, Brot aus dem Lehmbackofen, Kürbissuppe und Kürbiskuchen. Kinder können reiten und sich lustig schminken lassen.

Die Schweriner Grafikerin bietet in diesem Jahr ein paar tierische Schilder an. Lassen Sie sich einfach überraschen.