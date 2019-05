AWO Montagsfrühstück am 3. Juni mit Goch.TV in der Seniorentagesstätte

Das Frühstück findet von 9.00Uhr bis ca. 11.00 Uhr statt, geöffnet wird um 8.45 Uhr.Als Besucher ist jeder gern gesehen, der in einer netten Runde gemeinsam frühstücken, sich unterhalten, einfach nur ein paar Neuigkeiten austauschen oder sich über ein spezielles Thema informieren möchte.Beim letzten Montagsfrühstück im Mai hatte der Vorsitzende der AWO Goch, Norbert Thul, Reiseziele für Busausflüge in 2019 vorgestellt.Für die Veranstaltung am 3.6. haben auf Einladung von Lothar Dierkes Theo Aymans und Josef Knops (Joko) von Goch.TV – Das Miteinander Stadtfernsehen zugesagt, beim Montagsfrühstück der AWO zu Gast sein und Goch.TV vorzustellen.„GOCH.TV - Das miteinander Stadt-Fernsehen ist eine Videoplattform von Gochern für Gocher. In Zusammenarbeit mit dem Adolf-Grimme-Institut aus Marl, das für Qualität in den Medien steht, wurde diese Internetseite gemeinsam mit Gocherinnen und Gochern entwickelt, gestaltet und mit Inhalten gefüllt! In verschiedenen Workshops zu den Themen Web-Konzeption, Videojournalismus, Interview und Redaktionsmanagement erarbeiteten die Teilnehmer die Sitemap für www.goch.tv, übten den Umgang mit der Kamera, lernten die wichtigsten Tricks für die Arbeit am Mikrofon und bekamen wichtige Hinweise für die Arbeit in einer Redaktion.....“ ( https://www.goch.tv/wir-ueber-uns/ Theo Aymans und Josef Knops werden online über das Wirken dieser Arbeitsgruppe des Gocher Heimatvereins berichten und den Besuchern des Montagsfrühstücks Einblicke in den Tagesbetrieb ermöglichen.Die Veranstaltung ist für jedermann kostenlos, eine Mitgliedschaft in der AWO ist keine Voraussetzung. Für die Teilnahme am Frühstück wird pro Person ein Kostenbeitrag von 3,- € erhoben.Die Ehrenamtler der AWO freuen sich natürlich über jeden, der durch eine Mitgliedschaft (ab 2,50 € monatlich) oder eine kleine Spende die Arbeit des Sozialverbands AWO unterstützen möchte.Und wer sich selbst für die ehrenamtliche Tätigkeit interessiert, kann Informationen dazu entweder während der Veranstaltung oder unter Email vorstand_awo_goch@freenet.de oder mobil 017652409749 erhalten.Hier einige Beispiele , wie und über welche Themen Goch.TV berichtet :Text: Lothar Dierkes