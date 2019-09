Jetzt aber - Ärmel hochgekrempelt und los !

Nein, nicht dass der rechtsradikale (noch tritt er ohne Schneuzer auf) Agitpropper Kalbitz dazu auffordert, jetzt erst richtig los zu legen ! Jetzt werden (noch) keine Hakenkreuzfahnen geschwungen !Ein erhebendes Gefühl macht sich (in mir) breit, wenn ich sehe, wie dieser machtbesessene und brandgefährliche Populist Salvini sich a) selbst ein Stolperbein gestellt hat, b) eine Mehrheit der politischen Ebene ihm eine Strich durch seine Rechnung gemacht hat, die Macht mit Hilfe aller nationalistischen, populistischen und auch faschistischen Kräfte in Italien an sich zu reißen.Ein erhebendes Gefühl erwärmt (meinen) Geist und (meine) Seele beim Anblick der endlich wach gewordenen und aufgestandenen Mehrheit des britischen Parlaments nach dem Husarenstück eines Populisten mit dem augenscheinlich gleichen Hairstylisten wie sein Pe(n)dant jenseits des großen Ozeans – ein Tier namens Trumpel.Dem zerstörerischen Treiben, das britische Schiff auf mörderische Klippen zu steuern, ohne einen blassen Schimmer haben zu wollen von den unabsehbaren Folgen für die gesamte Nation, dem EGO - Tripp eines Mannes mit einem Vornamen, der bei Sportfans einen komischen Bumm-Bumm Beigeschmack nach Besenkammer erzeugen kann, und dessen Nachname an ein glatt polierendes Wachsmittel á la Johnson für Spiegelflächen an Blechkarossen zu erinnern scheint, hat das britische Parlament nun trotz des vehementen Vetoversuchs eines arroganten Eton - Zöglings mit dem Namen einer rechts (wie lustig)rheinischen Kleinstadt am Niederrhein im Doppelnachnamen (Rees -moog er niet) Einhalt geboten !Nur in den Griff bekommen haben sie noch nicht ein massives Erdbeben, welches seinen Ursprung an Chuchills Grab auf dem Saint Martin’s Churchyard in Bladon, Oxfordshire, hat. Dort hat sich Winston Churchill - wild gestikulierend und Übles abwehrend – in heftige Rotation begeben, als er davon erfuhr, das oben erwähnte Blondlocke, etonhaften Erziehungsursprungs entstammend, sich mit einer Biographie seiner Person versündigte. Die Auswirkungen dieser Erdbeben erzeugenden Rotationen aufgrund einer massivste Übelkeit auslösenden Blasphemie sind noch bis nach London zu spüren.Jetzt fehlen in dieser Sammlung nur noch Ungarn, China, USA, Russland, Tschechien, Brasilien und unzählige andere Staaten mit analogen Agenden ( und sicher auch für diese notwendigen Agenten), in denen fatale Ähnlichkeiten mit mal mehr, mal weniger adäquaten Erscheinungsformen zu betrachten sind.Bei der Betrachtung dieser ebenfalls sich auf antidemokratisches Parkett hin bewegenden, teilweise postsozialistisch, teilweise faschistoid geprägten Demokratur werde ich erst ein zufriedenes Gefühl mein eigen nennen können, wenn sich auch dort :...siehe oben.Und bevor ich vergesse zu erwähnen, was mir am Wichtigsten ist für mein Land, meine Heimat, meine Scholle, meine Stulle, meine Zelle (natürlich mit Par.. vorweg), mein Seelen – Heil, meine Brusttaschenabzeichen im Sinne eines Vaterkreuzes, hier noch ein kleiner Hinweis.Liebe Landsleute+innen :Nehmt Euch ein Beispiel an denen, die endlich wach geworden sind und sich endlich aufgelehnt haben.Gegen Nationalisten, Populisten, Agitatoren, altbackene Medienmogule, machtbesessene Egozentriker, diese unsägliche Brut von „Heimattreuen“, Rechtsextremen, „Sowieso first“ - Skandierern, Fake und Gift und Galle sprühenden Wahrheitsnegierern.Nehmt euch ein Besipiel an denen, die den Antidemokraten ihre demokratischen Zähne zeigen.Die den Egotrippern und Na(r)zisten und Neos und Faschistos und Antidemokratenden Wind aus den Segeln nehmen, indem sie ihnen ihre warme Luft entziehen.Die sich der Werte erinnern, die ihnen (sicher nicht nur) ein Leben in Freiheit ermöglicht haben.Werte, die ihnen aber auch etwas etwas abfordern - nämlich einerseits für diese Freiheit einzustehen und sie andererseits mit Zähnen und Klauen im Notfall und mit ganz viel Argumentation, Problemlösungen und guten Beispielen ab sofort zu kontern.Nicht ignorieren heißt ab sofort die Devise, sondern die Sprechblasen und leere Worthülsen produzierenden Phrasendrescher jeder politischen Couleur auflaufen zu lassen.Den von Ihnen durch Vereinfachungsformeln und inhaltslosen Versprechungen verführten und zum Mitlaufen animierten Mitbürgern*innen diese Inhaltslosigkeit zu verdeutlichen.Wer ernsthaft in einer politischen Fragestunde einem Naturwissenschaftler die Frage nach den Begründungen für eine Negierung des Klimaabsturzes mit dem Satz „in Rom sei es ja schon viel wärmer gewesen“ antwortet, und somit sämtliche wissenschaftlich nicht zu widerlegende Tatsachen der Erderwärmung und der dramatischen Klimaveränderung vom Tisch wischt, sollte eigentlich als männliches Mitglied dieser Clique ewig Gestriger ab sofort immer und überall einen Lendenschurz tragen, denn er könnte ggf. die Aussagen von Politikerinnen falsch verstehen, die da besagt, dass in Kürze eine durchgängige Eierkennzeichnung vorgenommen werden wird.