Jäger der verlorenen „Groschengräber“ in Goch

Da wollte ich – verwegen wie ich nun einmal bin – heute morgen nicht wieder zweimal um den Pudding fahren, um in Marktnähe fußläufig einen geeigneten Parkplatz suchen zu müssen, und begann eine Odyssee des Suchens.Meinen ersten Parkplatz wollte ich in Nähe der Fußgängerzone auf der Parkpalette, nicht im düsteren Keller gegen eine geringe Gebühr – Wechselgeld möglichst klein immer dabei – in luftiger Umgebung belegen, da stellte sich mir ein unförmiges Grau in den Weg zum Ziehen eines Parktickets. Eine augenscheinlich defekte Säule, mit einer grauen Mülltüte überzogen, ohne einen Hinweis auf den nächsten Automaten oder den Hinweis auf das Auslegen einer Parkscheibe als Ersatz ließ mich Böses erahnen. Denn schon einmal hatte ich deswegen ein Ticket bekommen. Ich hatte, anstatt einen geeigneten Automaten zu suchen, die Parkscheibe eingelegt.Um dieses Abenteuer nicht noch einmal anzufachen, verließ ich die Parkpalette Hinter dem Engel und fuhr einen freien Platz Hinter der Mauer an. Aber bezahlen konnte ich nicht, denn weit und breit war keine Parkuhr zu sehen – weder in Richtung Frauenstraße noch in Richtung Kaufland.Ein zufällig gerade vor mir einparkender Zeitgenosse zeigte mir die Richtung zum nächsten Automaten und sagte nur, der sei durch einen Kleinbus gerade verdeckt.Auf der weiteren Suche nach einer Parkuhr war ich vollkommen erfolglos unterwegs. Roggenstraße links – Richtung VHS nichts. Roggenstraße rechts Richtung C&A nichts. Doch halt, zwei Schritte weiter an dieser Kreuzung blitze es Kleines orangfarben kurz auf und tatsächlich konnte ich mit etwas Phantasie eine Parkuhr erkennen – allerdings doch nun etwas weiter von meiner Parkfläche entfernt. Und beim Rückblick von der Frauenstraße bis zum Ring erstrahlte Hinterm Engel in jungfräulicher Parkuhrenenthaltsamkeit.Wäre ich nun ein Nichtgocher auf der Suche nach einer Parkmöglichkeit, um meine Moneten hiergegen Waren einzutauschen, die ich ja nun auch einfach im Internet bestellen oder auf der Grünen Wiese ohne Parkraumbewirtschaftung erwerben könnte – ich würde mich wohl kopfschüttelnd abwenden und wüßte was ich in Zukunft zu tun oder besser zu lassen hätte.Will man mit dieser Nachlässigkeit erzwingen, dass Nichtgocher auf der Suche nach einem Parkautomaten die gesamte Innenstadt näher kennen lernen und dabei die eine oder auch andere größere Kröte ins Mehrwert - Steuersäckel schmeißen sollen ?Etwas anderes, nämlich dass die Stadt kein Geld für Reparaturen oder bessere Beschilderung wie zum Beispiel Hinweis in ca. 2 Meter Höhe hat, ist eigentlich nicht denkbar.Die Stadt verkündet ja schließlich, die Parkraumbewirtschaftung sei nicht defizitär, nein im Gegenteil,,,,, Aber große Fragezeichen bleiben doch.