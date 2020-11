Hurra, die Schule .....

...brennt, war ein Film aus einer ganzen Serie

Aber das war einmal.

WACH WERDEN !!

von Ulkfilmen über Schulzeit und Schulstreiche. Gedreht mit bekannten Schauspielern und Entertainern wie Peter Alexander, Werner Finck, Theo Lingen, Harald Juhnke und Wolfgang Gruner.Im Einsatz waren also hochkarätige Komödianten und Kabarettisten, die mit viel Schwung Lachsalven hervorzauberten.t es ebenfalls auf den ersten Blick als Kabinettsstückchen aus dem Kommödchen, was da gerade aus der NRW Landesregierungszauberküche hervorquoll - aber zum Lachen eignet es sich gar nicht.Die Weihnachtsferien 2020 sollen 2 Tage früher beginnen."Eigentlich sollten die Weihnachtsferien in NRW 2020 erst am 23. Dezember beginnen. Doch im Jahr der Corona-Pandemie ist vieles anderes.NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat im WDR angekündigt, dass die Weihnachtsferien in NRW 2020 früher beginnen. Das sorgt nicht überall für Begeisterung."" heißt es in ´Der Westen`. "Die Entscheidung kam für viele Eltern und Lehrer überraschend. Mehr als einen Monat vor den Weihnachtsferien in NRW hat FDP-Politikerin Yvonne Gebauer angekündigt, zwei Schultage im Dezember zu streichen.Hinter der Idee steckt die Überlegung, dass durch die Vorverlegung der Schulferien mehr Menschen ihre Kontakte vor Weihnachten einschränken können. Damit sei ein „weitestgehend unbeschwertes Weihnachtsfest“ mit möglichst wenig Ansteckungen in den Familien möglich, so NRW-Schulministerin Gebauer.Die Planänderung zu den Weihnachtsferien in NRW hat direkte Konsequenzen für viele Eltern. Sie müssen nun die Betreuung ihrer Kinder an zwei weiteren Tagen vor Weihnachten gewährleisten - besonders für Eltern aus systemrelevanten Berufen eine große Herausforderung."- im Verlauf dieser Pandemie wird wieder einmal ein Lösungsansatz quasi mit heißer Nadel gestrickt. Erst die Maßnahme, Lösungsvorschläge für Problemfälle hinterher.Viel zu oft wurde im Laufe dieser gefährlichen Pandemiewelle entweder zu zögerlich oder aber zu unüberlegt vorgeprescht und Betroffene einfach überrollt. Es gibt sicher viele Beispiel dafür neben dieser neuen Attacke auf die Akzeptanzwilligkeit in der Bevölkerung - sehr traurig und eigentlich nicht zumutbar.ieder ohne vorherige Analyse der Auswirkungen auf große Bevölkerungsteile, die eh schon gebeutelt sind ? Warum stehen nun wieder Alleinerziehende vor der Tatsache, unter hohem Stresslevel eine Lösung zu finden ? Warum erzeugt diese Anordnung wiederum bei Familien Stress ,weil deren Urlaubskontingent auf Grund von Corona schon längst aufgezehrt ist ?Planungsfehler passieren natürlich immer wieder, auch in der Wirtschaft, denn Planung ist nie vollkommen. aber hier scheint mir einfach die vorherige Durchplanung von Eventualitäten aufgrund von - beinahe möchte ich sagen Effekthascherei - orientierungslosem und planlosem Agieren zum weiteren Schwinden der Akzeptanz in der Bevölkerung zu führen.