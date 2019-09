Strahlende Gesichter beim Ehemaligentreffen der Massive Leuchten Mitarbeiter

Eine Teilnehmerin brachte dabei die Stimmung treffend auf den Punkt:“ Es war ein toller Abend und es fühlte sich an, wie nach Hause kommen, auch wenn man sich teilweise ewig nicht gesehen hat.“ Auch wenn die Gocher Belegschaft, zwischenzeitlich von Phillips übernommen, zeitweise turbulente Zeiten erlebt hat, war der Zusammenhalt stets so groß, dass die Teilnehmer sogar weite Anreisen in Kauf genommen haben. Allen denen, die zur Organisation beigetragen haben, ein herzlicher Dank!Text und Foto Constanze Drescher