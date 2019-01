Karnevalistischer Besuch bei den AWO Freitagsspielen in Goch

Und ob das geht !Jedenfalls haben es die Seniorinnen der Gocher AWO – Freitagsspiele in der Seniorentagesstätte am 18. Januar bewiesen.Wie immer startete die freitägliche Spielrunde um 14,30 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffee schlürfen und Berliner genießen und natürlich erst einmal Neuigkeiten austauschen.Danach wurden die Tische und Stühle zurecht gerückt, Karten gemischt, Spielbretter aufgebaut und schon ging es los – wie jeden Freitag Nachmittag.Aber die Atmosphäre war doch schon etwas lockerer als sonst, denn die Besucher hatten sich ein wenig karnevalsmäßig kostümiert und schon das eine oder andere Karnevalslied gesungen und warteten ein wenig gespannt auf das nachmittägliche Karnevals – Highlight.Und das erschien gegen 16.00 Uhr in Form hohen Besuchs.Das diesjährige Gocher Prinzenpaar Lisa II. und Christian II. vom KCC 1994 Goch e.V. besuchten zum zweiten Mal in Januar die AWO Goch, mit an Bord ihre Adjudantin Annika und eine kleine Abordnung, in der Seniorentagesstätte.Standesgemäß begrüßte sie AWO Vorstandsmitglied Dierkes mit einer Karnevalsrakete in Reimform und erinnerte das Prinzenpaar an lustige Anekdoten aus ihrem karnevalistischen Alltagstreiben. Nach diesem Feuerwerk und einer ebenso standesgemäßen Erwiderung des Prinzenpaares wurde sogleich der Besuchshöhepunkt des Nachmittags eingeläutet – Angelika Gunawardana wurde gebeten vorzutreten und erhielt für ihre tatkräftige Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung der Freitagsspiele und vieler anderer Tätigkeiten in der Riege der Ehrenamtler den Prinzenorden verliehen.Aber dann zeigten Trude Hendriks und Käthe Bergmann aus der Spieleschar der Seniorinnen den Tollitäten, was karnevalistisch und humoristisch auf Gocher Platt so alles zu erzählen ist.Und mit einem Gocher Lied wurden Prinzenpaar und Begleiter/in zum Abschluss des Besuchs mit donnerndem Applaus aus der Tagesstätte verabschiedet.Ein nicht ganz alltäglicher Freitag Nachmittag übergab die Seniorinnen anschließend in ein sicher sehr beschwingtes Wochenende.