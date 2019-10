Dorit und Gerlind bummeln durch Goch

Lange und intensiv habe ich im net viele Details zu meiner Geburtsstadt Hildesheim eruiert, auf youtube und aus anderen Quellen zsammen getragen und in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis zur Diskussion oder einfach zur Kurzweil angeboten.Auch für meine "zweite Heimat", die Stadt Goch, habe ich zwar schon viele Informationen zusammen gestellt und im net veröffentlicht, Bilder dieser Stadt, in der ich nun seit mittlerweile 29 Jahren verwurzelt bin, über aktuelles Geschehen, interessante Bauwerke und vieles mehr, aber die eigentliche Stadtgeschichte hat mich noch nicht in ihren Bann gezogen.Bis jetzt.Denn vor kurzem erhielt ich einen Link zu einem Film des Verkehrs- und Heimatvereins Goch, den ich hier gern für Interessierte an der jüngeren Gocher Vergangenheit einbringen möchte.Beim Betrachten dieses Films werden erstaunte Ausrufe wie " das ist doch...." " ...so sah das früher aus ?" keine Seltenheit sein.Zum Vergleich mit der Gegenwart ein paar eigene Stimmungsfotos und Aufnahmen von Gebäuden und Plätzen aus der Neuzeit.