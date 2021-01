"Pastor Petze!"

Nun ist der Corona Kritiker plötzlich wieder Landarzt ist!!Zitat, SVZ:Allerdings erschließt sich mir nicht wirklich warum der Arzt jetzt Konsequenzen ziehen sollte?Dieser neuerliche Artikel der angeblichen Volkszeitung zu diesem Thema ist womöglich die unmittelbar Reaktion auf die inkonsequente Haltung der Schweriner Volkszeitung zum ersten Artikel.Inkonsequenz war die "Volkszeitung", weil Sie gleich mit der großen Presse Keule den Landarzt in Grund und Boden stampfen wollte.Die Schutzfunktion(Unschuldsvermutung) des beschuldigten Landarztes war von vorherein schon mal abgeschaltet.So muss man die Rolle der Schweriner Zeitung auch einmal kritischer betrachten und auch einmal die Hintergrunde dieser "Maskerade" beleuchten.Mittlerweile muss man vermuten, dass es kein Zufall war, das sich die Herren bei Edeka in Pinnow getroffen haben. Anfangs störte den Pastor ja angeblich nur die Tatsache, dass derkeinen Mundschutz im Edeka getragen hat und diesen dann zur Rede gestellt hat. So weit so gut, kommt jeden Tag in Deutschland vor. Die Nerven liegen blank und es kommt immer wieder zu Konflikten in allen Bereichen des täglichen Lebens. Immer wieder gehen die Leute aufeinander los. Das aber nun ein Pastor auf einen Arzt losgeht, der gerade einen Kaffee im Edeka trinkt und keine Maske auf hat,erreicht schon neue Dimensionen, die einen wirklich zu denken geben sollten!!Aber beleuchten wir mal kritisch die den Artikel der SVZ.Der Arzt trägt keinen Mundschutz in der Kaufhalle, was er natürlich darf, da er ja eine Befreiung hat. Darf der Pastor ihn Ansprechen weil er keinen Mundschutz trägt? Ja !Darf der Pastor die Befreiung kontrollieren? Nein ! Was der Pastor darf, er kann das Ordnungsamt oder die Polizei rufen. Er könnte auch den Filialleiter ansprechen und nachfragen, warum der Arzt in der Kaufhalle ohne Maske einen Kaffee trinkt! (Wie sonst?) Aber will der Pastor das? Bestimmt nicht, er möchte ja auch weiter gerne dort in Pinnow, schön in Ruhe einkaufen, aber eben wahrscheinlich nicht auf den Landarzt treffen. Zumindest nicht ohne Mund und Nasenschutz. Am liebsten wäre ihm ja, der Landarzt mit der Pinnower Maske. Warum ? Weil die Gemeinde schöne Stoffmasken eingekauft hat, dann mit einen tollen Logobedrucken lassen hat, die jetzt allerdings nicht mehr den Anforderungen entsprechen. Ein Fall für die Tonne?Ob der Pastor sich gerade mit diesen Masken eingedeckt hat um seine Schäfchen damit zu versorgen, wissen wir nicht. Auch wissen wir nicht ob des Pastors Frust sich nun ganz plötzlich aufgebaut und entladen hat, oder die Volkszeitung nur ihre Auflage erhöhen wollte, oder der Bürgermeister und die Kirche sich nur profilieren wollten, darüber kann man nur spekulieren. Fakt ist, dem Pastor hat es gereicht, er greift zum Telefon und erstattet Anzeige!!Ok er ist Pastor wer`s glaubt wird selig...dennHätte da die Schweriner Volkszeitung nicht schon stutzig werden müssen? Oder saß Sie schon von Anfang an mit im Boot?Ganz plötzlich ist jetzt der ganze Frust aus dem Pastor regelrecht rausgesprudelt und hat sich in der Zeitung niedergeschlagen. Die Zeitung kann wirklich stolz auf ihre investigativen Journalisten sein, die "Skandale" aus dem Pastor schüttelt. Vor kurzem gab es noch einen ganzseitigen Artikel über Herrn Schüttpelz seine schwere Arbeit im Innendienst...Na die Zeiten der langweiligen Artikel, sind ja nun, Dank dem Pinnower Pastor vorbei.Die Frage ist ,wie geht es weiter bei der SVZ, wird es eine Fortsetzungsseite geben?Dumm ist natürlich nur,das die Beiträge allesamt Plusbeiträge sind, online nur zu Lesen, wenn man eine Bezahlschranke passiert hat. Sprich auch auf Facebook kann man nur die Anmoderation lesen, beim Artikel Landarzt zieht Konsequenzen sind gerade einmal 28 Däumchen zu finden und 31 Kommentare, wobei man nicht erkennen kann ob der Beitrag wirklich gelesen wurde. Auch haben es einige der dortigen Kommentare leider nicht geschafft den Weg in den Artikel der Druckausgabe der SVZ zu schaffen. Auch hier hat die SVZ das Recht sich die Kommentare auszusuchen. Deswegen möchte ich Ihnen ein paar der Facebook Kommentare nicht vorenthalten, die es nicht geschafft haben.Zitate aus SVZ Facebook:Auch schon im ersten Beitrag konnte man nichts lesen ohne sich die Zeitung zu kaufen oder ein paar Euro online abzudrücken. Bei 169 Facebook "Anteilnahmen" per Daumen und 219 Kommentaren spült der Beitrag immer noch keine Kohle in die klamme Kasse der Zeitung. Fazit ,war ein netter Versuch die Auflage zu erhöhen, das war es dann aber auch schon.Es bleibt festzustellen das man nur die Zeitung lesen kann, wenn ich eine Druckausgabe kaufe oder Online für das Lesen bezahle. So weit so gut, die Zeitung an das Recht, sich für ihre Arbeit bezahlen zu lassen. Auch seine Meinung kann man der Zeitung noch mitteilen, man wird dazu sogar aufgefordert! Per Mail, per Post oder einfach die Hotline anrufen. Kommentare kann man Online allerdings nur schreiben, wenn man sich bei der SVZ anmeldet Diese Kommentare können dann auch wieder nur die zahlenden Kunden der SVZ lesen. Anzumerken wäre noch das einige der Online Kommentare irgendwie verschwinden, wahrscheinlich weil Sie nicht erwünscht sind oder weil Sie einfach nicht mit der Meinung der SVZ übereinstimmen oder die Netiquette nicht eingehalten wurde.Die Gründe für diese Zensur sind vielfältig und von den Redakteuren frei auslegbar.Das Problem bei allen Kommentaren die die SVZ in irgendeiner Form erreichen, entscheidet immer noch die SVZ was davon in die Zeitung kommt und somit gelesen werden darf.

In früheren Zeiten bediente man sich der Folter. Heutzutage bedient man sich der Presse. Das ist gewiß ein Fortschritt. Aber es ist auch ein großes Übel; es schädigt und demoralisiert uns. Oscar Wilde (1854 - 1900)